لبنان

وهاب لأفرام: اقدر توضيحك عن غزة وتقديرك لنضال الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
30-11-2020 | 21:57
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رد رئيس حزب التوحيد العربي" وئام وهاب على النائب السابق نعمة افرام في تغريدة عبر "تويتر" قائلاً: "أقدر كثيراً جرأة العزيز نعمت إفرام في توضيح قصده من الكلام عن غزه وتأكيد تقديره للشعب الفلسطيني ونضاله، وبالتالي يجب تجاوز ما حصل وإعتباره خطأ غير مقصود . ففي فلسطين رائحة أخرى لكرامتنا العربية".
وكان افرام غرّد قائلاً: "يؤلمني كثيراً عزيزي وئام أن يساء فهمي في الموضوع الفلسطيني. إن كرامة هذا الشعب هي فوق كل اعتبار وخصوصا أهل غزة، فتاريخهم ونضالهم وعناؤهم وإنجازاتهم هي خير دليل على ذلك. لكن الموضوع الذي يهمني ويقلقني اليوم، وأنا أكيد أنه يقلقك، هو أن نكون في لبنان نتجه إلى نفس المصير من العناء والألم. وإذا لم نحذر منه ونعمل لتفاديه سنصل إليه. وهذا لا يعني من قريب أو من بعيد، أن كرامة الشعب الفلسطيني مباحة لأحد".
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