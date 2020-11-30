في صيدا.. توقيف شخص على إثر إشكال تخلله إطلاق نار

وقع اشكال بين شخصين من آل الجعفيل والبابا في منطقة الفيلات في صيدا سمع خلاله إطلاق نار، وعلى الاثر طوق عناصر الجيش اللبناني المنطقة وعمد على تهدئة الامور وتوقيف م. البابا على خلفية الاشكال.