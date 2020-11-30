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لبنان
في صيدا.. توقيف شخص على إثر إشكال تخلله إطلاق نار
Lebanon 24
30-11-2020
|
22:33
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وقع اشكال بين شخصين من آل الجعفيل والبابا في منطقة الفيلات في صيدا سمع خلاله إطلاق نار، وعلى الاثر طوق عناصر الجيش اللبناني المنطقة وعمد على تهدئة الامور وتوقيف م. البابا على خلفية الاشكال.
المصدر: الوكالة الوطنية
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إشكال
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