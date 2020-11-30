في طرابلس.. أطلق النار عليه وفر إلى جهة مجهولة

اقدم المدعو "ح.ع" على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو "ح.ق" من دون اصابته في محلة الخناق – طرابلس وذلك نتيجة لخلافات سابقة.



وفر مطلق النار الى جهه مجهولة، وقد عملت قوه من الجيش على تطويق مكان الحادث وقامت لاحقاً عناصر من مخابرات الجيش بمداهمة منزل مطلق النار من دون العثور عليه.