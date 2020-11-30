زحلة ٢٠٢١ بلا كهرباء؟!

في معلومات حصل عليها موقع لبنان ٢٤ أن التغذية بالطاقة الكهربائية ٢٤/٢٤ التي تؤمنها شركة كهرباء زحلة ستتوقف اعتباراً من فجر اليوم الاول من العام الجديد تاريخ انتهاء عقد التشغيل الذي صدر بقانون عن المجلس النيابي حمل الرقم ١٠٧ عام ٢٠١٨.

وتقول المعلومات ان استمرار عمل الشركة في مهامها انتاج وتوزيع الكهرباء يصبح مستحيلاً بعد منتصف ليل ٣١ كانون الثاني المقبل من دون تغطية قانونية يتيحها القانون وهو أمر لن تجازف شركة كهرباء زحلة التي تغذي المدينة بكاملها و١٧ بلدة في البقاع الاوسط، بحمل تبعاته.

وتشير مصادر نيابية زحلية إلى ان اقتراح القانون الذي تقدم به نواب المنطقة بتمديد عقد التشغيل لسنتين اضافيتين بانتطار ما ستؤول اليه خطة كهرباء لبنان برفع مستوى التغذية، وكذلك الاقتراح الذي تقدم به نواب من كتلة لبنان القوي بالتمديد لسنة واحدة، لا يقدمان بشيء اذا ما وجدا طريقهما الى الهيئة العامة في مجلس النواب والتي قد يصعب انعقادها قبل نهاية العام الجاري، وعليه تقول المصادر انه اذا لم يطرأ جديد على المستوى التشريعي فإن زحلة ستنضم الى بقية مناطق لبنان وتعود الى رحمة اصحاب المولدات. وبهذا "نكون امام واقعة تستبدل شعار زحلنة لبنان كهربائياً بلبننة زحلة بالعتمة وضجيج المولدات".