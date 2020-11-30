في الميناء.. ضربوه حتى فقد وعيه وسلبوه

أثناء تواجده في مدينة الميناء بالقرب من صيدلية الكورنيش، أقدم ٣ شبان مجهولين بالتعدي بالضرب المبرح على المدعو "ب.ر" حتى فقد وعيه ليقوموا بسلبه دراجته النارية وهاتفه الخليوي ومحفظته ويفروا بعدها إلى جهه مجهولة.وتم نقل المصاب إلى مستشفى الحكومي في طرابلس للعلاج.وقد عملت القوى الأمنية على فتح تحقيق بالحادثة والاتصال بإبنة المصاب لأخذ بعض المعلومات، على أن يستكمل التحقيق مع "ب.ر" لاحقاً لحين تحسنه.