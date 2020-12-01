لقاء عون - الحريري المتوقّع لم يُعقَد

لم تشهد الحركة الحكومية امس، اي خرق، فاللقاء المتوقع بين الرئيسين في بعبدا لم يعقد لكن مصادر مطلعة اوضحت لـ "اللواء" انها تتوقع حسم ايجابي للملف في وقت معقول.وأشارت هذه المصادر الى ان "هذه الكربجة الحاصلة في الملف الحكومي من الصعوبة ان تعالج، لان القواسم المشتركة لم تصل بعد الى النقطة المطلوبة".واكدت مصادر بيت الوسط لـ"اللواء" ان "لا جديد حول تشكيل الحكومة، او حول زيارة الحريري الى بعبدا".