فريق السلطة ينقلب على تعهداته: التشكيل وفق شروطنا

أشارت معلومات "السياسة" أن "ما تسرب من أسماء عن تشكيلة الرئيس المكلف الأولية، قوبلت بتحفظ شديد من جانب العهد وحلفائه، باعتبار أن اختيار أعضائها كان محصوراً بالرئيس المكلف، ولم يتسن لرئيس الجمهورية أو لباسيل المشاركة في تسمية أي منها. وهو أمر لا يقبله "حزب الله" الذي أبلغ الحريري أنه يقبل بكل ما يقبل به الرئيس عون ورئيس "التيار الوطني الحر"، في وقت يتحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بين بعبدا وبيت الوسط لتقريب المسافات وتجاوز العقبات التي لا زالت تعترض الولادة الحكومية".