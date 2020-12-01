لبنان

إسرائيل تؤجّل المحادثات مع لبنان على وقع تصاعد التوتر مع إيران

Lebanon 24
01-12-2020 | 01:15
A-
A+
Doc-P-770781-637423822757799927.jpg
Doc-P-770781-637423822757799927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقول مراقبون عبر صحيفة "العرب" إن "قرار تأجيل محادثات لبنان وإسرائيل لا يمكن قراءته بمعزل عن التوتر الجاري في المنطقة بين إيران وإسرائيل، التي تتحسب لأي خطوة قد تقدم عليها طهران، ومن غير الوارد أن تعمد إيران إلى الرد المباشر لأن ذلك من شأنه أن يفتح عليها أبواب جحيم لن يكون بوسعها غلقها، ولكن من غير المستبعد أن تحرك أذرعها المنتشرة في المنطقة ومن بينها حزب الله اللبناني".
ويقول متابعون إن "لبنان عرض خلال تلك الجولات مطالب جديدة تتضمن توسيع المساحة التي سبق واقترح الحصول عليها، الأمر الذي قابلته إسرائيل بإعلاء سقف مطالبها هي الأخرى".
ويرى المتابعون أن "تأجيل المحادثات هو في واقع الأمر تجميد لها إلى حين تهيئة الظروف الملائمة لاستئنافها، حيث إن الأوضاع الحالية لا تتيح إمكانية تحقيق أي تطور في هذا الملف الذي يتداخل معه المحلي بالإقليمي".
المصدر: العرب اللندنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2020-12-01
07:51 | 2020-12-01
07:49 | 2020-12-01
07:48 | 2020-12-01
07:44 | 2020-12-01
07:40 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website