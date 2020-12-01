لبنان

عون والمشاورات الحكومية

Lebanon 24
01-12-2020 | 04:19
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ينقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون قوله إنه غير مستعد لفتح باب المشاورات الحكومية إذا لم يحمل رئيس الحكومة المكلف طرحاً جديداً.
المصدر: نداء الوطن
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قالت مصادر بعبدا لـ"اللواء" أن الرئيس ميشال عون أجرى جردة للسنوات الماضية وحذر من الاستمرار في التعاطي السياسي نفسه ودعا الحكومة الجديدة الى التقيد بالبرنامج الذي قدمه للخروج من الظرف الراهن"
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