لبنان

اهتمام دولة كبرى مستجد بمخاطبة الرأي العام اللبناني

Lebanon 24
01-12-2020 | 06:21
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اهتمام دولة كبرى مستجد بمخاطبة الرأي العام اللبناني وخطوات تُتخذ على هذا المستوى لا سيما اعلاميا، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية". 
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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