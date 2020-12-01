لبنان

خطوة تشريعية بقطاع مالي لا تؤخذ على محمل الجدّ!

Lebanon 24
01-12-2020 | 06:24
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خطوة تشريعية لا تؤخذ على محمل الجدّ في قطاع مالي معني بها، بحسب "الأنباء الالكترونية". 
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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تشريع

لبنان

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