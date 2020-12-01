لبنان

دولة صديقة للبنان.. ولكن

Lebanon 24
01-12-2020 | 06:25
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تسعى دولة لدخول مجموعة تعنى بالوضع في لبنان وما فاجأها أن دولة صديقة دعتها الى التمهل لعدم القدرة على فتح الباب اليوم، بحسب أسرار "الجمهورية".
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لبنان

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