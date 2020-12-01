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لبنان
تعويم هذا المسؤول
Lebanon 24
01-12-2020
|
06:32
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يدفع أحد الأحزاب حالياً إلى تعويم مسؤول في ظل تسارع الأحداث الإقليمية والدولية وعدم الوصول إلى قواسم مشتركة بين مرجعين، بحسب أسرار "الجمهورية".
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