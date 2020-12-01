سلوفينيا تصنف "حزب الله" "منظمة إرهابية"

أعلنت سلطات سلوفينيا عن إدراج "حزب الله"، كـ"منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار"، بحسب ما أوضحت وكالة "الأناضول" التركية.وأوضحت الحكومة السلوفينية في بيان لها أنها "اتخذت القرار تماشيا مع تقرير مجموعة التنسيق التي حققت في أنشطة الحزب".وذكر البيان أن "أنشطة حزب الله مرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، والأنشطة العسكرية على المستوى العالمي".وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيس الوزراء السلوفيني جانيز جانزا سيجري زيارة إلى الاحتلال الإسرائيلي في 8 كانون الأول الجاري لبحث شراء أسلحة إسرائيلية، فيما لم تصدر الحكومة أي بيان بشأن الزيارة المذكورة، بحسب "الأناضول".