13 إصابة "كورونا" جديدة في بخعون

اعلنت بلدية بخعون - الضنية ان نتيجة حملة الفحوصات (30 فحص) التي أجرتها خلية الأزمة (كورونا) في بخعون بالتعاون مع وزارة الصحة أمس الإثنين، جاءت نتيجتها اصابة 13 شخصا.



