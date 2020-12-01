استمرار الدوريات الليلية لشرطة بلدية طرابلس

تستمر عناصر شرطة بلدية طرابلس بتسيير الدوريات الليلية واقامة نقاط التفتيش الثابتة في شوارع مدينة طرابلس وذلك من ضمن مهام حفظ الامن ومكافحة ظاهرة السرقات في المدينة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.