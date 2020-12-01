ضربوه حتى فقد وعيه ثم سرقوه

تعرض المدعو "ب.ر" مساء أمس لعملية سلب دراجته النارية في منطقة الميناء من قبل 3 اشخاص، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وقد قام الشبان بالاعتداء عليه بالضرب قم قاموا بسلبه دراجته النارية وهاتفه الخليوي ومحفظته وفروا الى جهه مجهولة.وتم نقله من قبل الاهالي الى المستشفى للعلاج في حين فتحت القوى الامنية تحقيقاً بالحادثة.