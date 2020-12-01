جنبلاط يتحدّث عن "تجربة ناجحة".. هذا ما قاله

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً إن "تجربة زراعة الأرض نجحت في العام الماضي لذا لا بد من المواصلة والإستفادة من أي ثغرة لزيادة الخبرة وتنويع المنتجات".وأضاف: "في اقليم كندهار في أفغنستان موسم الرمان أساسي بالرغم من الحرب بين السلطة والطالبان يا لهم من شعب وكبير".وختم جنبلاط: "لا ينقصنا عزم وإرادة للتمثل بهم، وإن مؤسسة فرح بتصرفكم".