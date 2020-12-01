جنبلاط يتحدّث عن "تجربة ناجحة".. هذا ما قاله

ان تجربة زراعة الارض نجحت في العام الماضي لذا لا بد من المواصلة والاستفادة من اي ثغرة لزيادة الخبرة وتنويع المنتجات .في اقليم كندهار في افغنستان موسم الرمان اساسي بالرغم من الحرب بين السلطة والطالبان يا لهم من شعب وكبير ولا ينقصنا عزم وارادة للتمثل بهم وان مؤسسة فرح بتصرفكم pic.twitter.com/bWVZg1fssa
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 1, 2020
ان تجربة زراعة الارض نجحت في العام الماضي لذا لا بد من المواصلة والاستفادة من اي ثغرة لزيادة الخبرة وتنويع المنتجات .في اقليم كندهار في افغنستان موسم الرمان اساسي بالرغم من الحرب بين السلطة والطالبان يا لهم من شعب وكبير ولا ينقصنا عزم وارادة للتمثل بهم وان مؤسسة فرح بتصرفكم pic.twitter.com/bWVZg1fssa