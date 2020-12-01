المحامون يتوقفون عن العمل اليوم الثلاثاء.. احتجاجاً على تعرض وزير الداخلية لهيبة القضاء

يتوقف المحامون في نقابتي بيروت وطرابلس عن العمل اليوم الثلاثاء الأول من كانون الأول عن ممارسة المهنة وذلك احتجاجاً على "تعرض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي لهيبة القضاء واتهام أكثر من 500 قاضٍ وقاضية بالفساد"، على ما ورد في البيان الذي صدر عن الإجتماع الإستثنائي الذي عقده مجلسا النقابتين بتاريخ 27/11/2020.