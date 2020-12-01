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لبنان
إطلالة فهمي على "MTV" تابع.. عويدات يستمع الى إفادته غداً
Lebanon 24
01-12-2020
|
10:25
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يستمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات غداً الأربعاء 2 كانون الأول الجاري الى إفادة وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في حكومة تصريف الأعمال حول ما أدلى به، في حديث تلفزيوني عبر قناة Mtv، في حق القضاة.
كما يستمع عويدات الى إفادة مقدم البرنامج الإعلامي مارسيل غانم الذي لم يُبلغ بعد بموعد وتاريخ الإستدعاء.
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