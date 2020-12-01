لبنان

صدور الحكم ضد ناشطين بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة

Lebanon 24
01-12-2020 | 10:54
A-
A+
Doc-P-770872-637424171018306304.jpg
Doc-P-770872-637424171018306304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ناديا جدايل، بناء على إدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، حكماً بمثابة الوجاهي ضد شبان وشابات سندا الى المادتين 346 و733 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية تشكيل تجمعات شغب وإحداث تخريب بالمنشآت العامة والخاصة في ساحة رياض الصلح بتاريخ 8/10/2015.
 
والمدعى عليهم هم:
 
رامي م. محفوظ
 
بيار ك.الحشاش
 
فايز غ. ياسين
 
حسين.ف إبراهيم
 
وارف ن. سليمان
 
يوسف م.الجردي
 
علاء ح.فقيه
 
زين م.ناصر الدين
 
حسام أ.نحولي
 
محمد و.الترك
 
محمد ح.موسى
 
خضر م.أبو حمدة
 
سينتيا ع.سليمان
 
ضياء ع.هوشر.
 
وورد في متن الحكم أنه تقرر إسقاط دعوى الحق العام في حق المدعى عليه يوسف الجردي سندا الى المادتين 10 و198 أ.م.ج (لعلة الوفاة) وإبطال التعقبات المساقة ضد الباقين إنفاذاً للجنحتين النصوص عليهما في المادتين المشار اليهما أعلاه، كما تقرر حفظ النفقات كافة ورد سائر الأسباب والمطالب الزائدة.
 
حكم بمثابة الغيابي في حق بيار الحشاش ووجاهي في حق الآخرين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:11 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:20 | 2020-12-01
13:58 | 2020-12-01
13:52 | 2020-12-01
13:47 | 2020-12-01
13:33 | 2020-12-01
13:30 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website