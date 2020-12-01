لبنان

وزارة الصحة: 24 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 28 و29 الفائت

Lebanon 24
01-12-2020 | 10:55
A-
A+
Doc-P-770873-637424171147816619.jpg
Doc-P-770873-637424171147816619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 28/11/2020 و29/11/2020، وأظهرت النتائج وجود أربع وعشرين (24) حالة إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 28/11/2020 كالتالي:

" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
" رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي: شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)


وجاءت نتائج 29/11/2020 كالتالي:


" رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
" رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)
" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:11 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:20 | 2020-12-01
13:58 | 2020-12-01
13:52 | 2020-12-01
13:47 | 2020-12-01
13:33 | 2020-12-01
13:30 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website