عون يستلم تقريراً دولياً عن المرحلة الثانية من خطة اعمار المناطق المتضررة بإنفجار المرفأ

استقبل الرئيس ميشال عون وفداً ضمّ المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جا وسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف والمنسقة المقيمة للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة نجاة رشدي قدّموا له تقريراً عن المرحلة الثانية من خطة اعادة اعمار المناطق المتضررة في إنفجار المرفأ.