لبنان

تجمع لأهالي كفرجوز احتجاجا على انقطاع المياه

Lebanon 24
01-12-2020 | 11:02
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تجمع أهالي بلدة كفرجوز قرب البئر الذي يغذي البلدة بالمياه جانب مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية احتجاجا على انقطاع المياه بسبب عطل أصاب المضخة والدفاش جراء صاعقة منذ خمسة أيام.
وأصدروا بيانا اليوم ناشدوا فيه محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، وبلدية النبطية ورئيس مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندس وسيم ضاهر، ورئيس مصلحة المياه في النبطية حسن كامل ترحيني ومدير التوزيع المهندس ريان زهري، "العمل على إصلاح الأعطال وإعادة المياه الى مجاريها حتى لا يتكبد الأهالي الخسائر الفادحة في ظل الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يمرون بها"، مهددين "بالاعتصام الواسع ان لم تعد المياه الى بلدتهم خصوصا وان عملية انقطاع مياه الشفة تزامنت مع قيام جابي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بجباية الاشتراكات السنوية للمياه من الأهالي والتي تخطت ال 308000 ليرة لبنانية".

وسأل الأهالي: "كيف يقبل نواب النبطية والمسؤولين المعنين في وزارة الطاقة والمياه وفي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي استمرار انقطاع المياه عن بلدتنا ولا يتحرك أحد لإعادة المياه وإصلاح الأعطال وأين الوزير المعني في وزارة الطاقة والمياه؟".

وتابع المحافظ فقيه القضية وفور تبلغه بالأمر، أجرى اتصالا برئيس مصلحة المياه في النبطية الذي أبلغه عن العطل الذي حصل لافتا الى أن الورش الفنية لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعمل على إصلاح الأعطال لإعادة المياه الى كفرجوز.
والتقى فقيه وفدا من الأهالي وأبلغهم انه يبذل مساعيه واتصالاته مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إعادة المياه الى البلدة، معتبرا أنه "لا يجوز ان يشتري الأهالي المياه في الشتاء".

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