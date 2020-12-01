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لبنان
تحويل 50 مليار ليرة إلى حساب "الضمان"
Lebanon 24
01-12-2020
|
11:29
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قام وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بتحويل مبلغ 50 مليار ليرة إلى حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
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