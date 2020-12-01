لبنان

أمطار وبرق ورعد.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
01-12-2020 | 11:26
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة بدءا من بعد الظهر مترافقة ببرق ورعد.
وجاء في النشرة الاتي:
طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، واحتمال هطول بعض الأمطار المتفرقة وحدوث برق ورعد أحيانا.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة بدءا من بعد الظهر مترافقة ببرق ورعد.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية، كما يتساقط بعض الرذاذ خلال الفترة المسائية شمال البلاد.
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 18 درجة.
- الرياح السطحية: متقلبة نهارا، جنوبية - شرقية ليلا ، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات خلال الفترات الصباحية والمسائية.
- الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 55 و75 %.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
- الضغط الجوي: 761ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,25
- ساعة غروب الشمس: 16,29

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