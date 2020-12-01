كوبيتش زار وزني: من المهم أن تكون موازنة 2021 أكثر واقعية

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وعرض معه الأمور المالية وموضوع مؤتمر مجموعة الدعم للبنان الذي سيرعاه غداً في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل توفير المزيد من المساعدات الطارئة للبنان.

وصرّح كوبيتش بالآتي بعد الاجتماع: "أولا أنا سعيد لاجتماعي مع الوزير وزني وقد سررت لسماعي عن الأعمال التي تقوم بها وزارة المالية بتوجيه منه، خاصة في ما يتعلق بموازنة العامين 2020 و2021.

من المهم أن نجعل موازنة 2021 أكثر واقعية، نظراً للتطورات الشائكة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً في البلاد. نأمل أن تركّز بشكل خاص على الاحتياجات والحماية الاجتماعية للمواطنين. لا تزال هذه العملية بأولها، ولكنّنا نأمل أن ينجزها مجلس النواب في الوقت المناسب، إذ انه لا يمكن للبلاد ان تعمل من دون موازنة.

لقد ناقشنا ايضا عدة مسائل منها التدقيق المحاسبي الجنائي ومسألة السيولة والاحتياطات من العملات الاجنبية وقدرة البلاد على تقديم الدعم في ظل هذه الظروف الصعبة ومنها نقص السيولة الضرورية.

تناولنا ايضا مسائل اقتصادية واجتماعية أخرى.

كما تحدثنا عن مشاريع الامم المتحدة المستقبلية، بدءا بالمؤتمر الذي سينعقد غدا برئاسة مشتركة بين امين عام الامم المتحدة والرئيس ماكرون. سنحاول تقييم الوضع القائم في البلاد وكيف يمكن للمجتمع الدولي ان يعمل مع لبنان لمساعدته. اول خطوة طبعا هي تشكيل حكومة مختصة تضع نصب اعينها الاصلاحات في أسرع وقت ممكن".