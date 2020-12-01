سماع إطلاق نار في حوش السيد علي من داخل الحدود السورية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سماع أصوات إطلاق نار من أسلحة خفيفة ومتوسطة من داخل الحدود السورية المجاورة لبلدة حوش السيد علي الحدودية، علم أن مصدرها دورية من الجيش السوري تقوم بملاحقة مهربين في المناطق الحدودية، سبق أن اشتبكوا ليل أمس مع الجيش السوري وأوقعوا إصابات.

