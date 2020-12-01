شقيقته غادرت المنزل ولم تعد!

ادعى امام مخفر العبدة المدعو ا. ح. لبناني ان شقيقته ن. (مواليد 1993) غادرت منزلها الكائن في محلة ذوق الحصنية بتاريخ 2020/11/29 الى مدينة طرابلس ولم تعد.