لبنان

شقيقته غادرت المنزل ولم تعد!

Lebanon 24
01-12-2020 | 12:20
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ادعى امام مخفر العبدة المدعو ا. ح.  لبناني ان شقيقته ن. (مواليد 1993) غادرت منزلها الكائن في محلة ذوق الحصنية بتاريخ 2020/11/29 الى مدينة طرابلس ولم تعد.
 
 
 

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