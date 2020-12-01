لبنان

إرجاء محاكمة 20 متهما في حادثة قبرشمون الى 11 شباط المقبل

Lebanon 24
01-12-2020 | 12:37
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أرجأت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة الى 11 شباط المقبل محاكمة 20 متهما من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي، في "حادثة قبرشمون" التي وقعت في 30 حزيران من العام الماضي وأسفرت عن مقتل سامر ابو فراج ورامي سليمان وسامو غصن وجرح آخرين.

وجاء ارجاء الجلسة بسبب توقف المحامين عن العمل اليوم وعدم سوق احد الموقوفين الثلاثة.
يذكر ان محكمة التمييز العسكرية صادقت على قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل احد الموقوفين بعد استئناف قرار النيابة العامة.
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