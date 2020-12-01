خروقات بحرية إسرائيلية قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 30/11/ 2020 ما بين الساعة 03.17 والساعة 06.51، تم تسجيل 3 خروق بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 240 مترا، حيث أقدم عناصرها على إطلاق صفارات الإنذار وإلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.



تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

