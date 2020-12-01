18
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عون: التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة ومؤتمر باريس مهم
Lebanon 24
01-12-2020
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر غد الاربعاء في "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" الذي يعقد بواسطة تقنية الفيديو، بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيرأس الاجتماع مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.
وسيلقي الرئيس عون كلمة في المؤتمر، يتناول فيها الاوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين في هذه المرحلة لاسيما بعد الانفجار في مرفأ بيروت وتداعيات جائحة "كورونا".
ومعلوم ان الهدف الاساسي من تنظيم المؤتمر هو تقويم نتائج الاجتماع الاول الذي عقد في 9 آب الماضي لمواجهة تداعيات انفجار 4 آب. ومن المقرر ان يشارك في هذا المؤتمر رؤساء ورؤساء حكومات نحو 35 دولة تشارك في تقديم مساعدات انسانية للبنان.
وعشية انعقاد مؤتمر باريس، اجتمع الرئيس عون مع سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف ونائبة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي والمدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي السيد ساروج كومار جاه، الذين اطلعوه على "اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار للبنان"، الذي اعدته الجهات الثلاث والتي قدرت تكلفته بمليارين و500 مليون دولار.
وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.
طراف
ولفت السفير طراف الى "ان هذا الاطار يشكل خطة عمل وضعت في ضوء التقرير الاول الذي قدم في آب الماضي تحت عنوان " تقييم الاضرار والحاجات السريعة" بعد انفجار المرفأ والاضرار التي نتجت عنه". واشار الى "ان الاطار يجيب عن ثلاثة اسئلة اساسية هي: آلية التنسيق والتشاور، الاصلاحات واولوياتها، التمويل. وقال:" ان الاطار يهدف خصوصا العائلات الاكثر تضررا وفقرا".
رشدي
كما تحدثت السيدة رشدي عن أبرز عناوين العمل، معتبرة "ان مؤتمر باريس سيكون بداية لوضع اطار العمل موضع التنفيذ لتفادي وقوع اي ازمة انسانية في لبنان"، مشيرة الى "اهمية تفاعل المجتمع الدولي مع لبنان ومساعدته انسانيا لاسيما حفظ حق الناس في الصحة والتربية والسكن والرعاية الاجتماعية".
كومارجاه
اما السيد كومار جاه، فعرض لمساعدة البنك الدولي في "إطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار" التي تشمل مرفأ بيروت ومحيطه والمواقع الاثرية والتراثية"، وقال:" ان الاطار يفترض استحداث صندوق جديد لتسهيل تمويل لبنان لتحقيق الاصلاح والانماء".
وتوقع كومار جاه إطلاق الصندوق غدا في مؤتمر باريس. ولفت الى "العمل مع الهيئات الرسمية والمجتمع المدني والجهات المانحة لتلبية الحاجات الضرورية للبنانيين المستهدفين في خطة العمل. ويلحظ الاطار تقديم دعم لخمسة آلاف مؤسسة صغيرة"، قائلا:"ان كل دولار سوف ينفق من الصندوق سوف يخضع لمراقبة مستقلة حول جهة استعماله".
وشكر الرئيس عون الاطراف الثلاثة المشاركة في "اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار"، لافتا الى "أن لبنان يعول كثيرا على المؤتمر الدولي الثاني الذي دعا اليه الرئيس ماكرون والامين العام غوتيريس، لاسيما وان اعمال المؤتمر ترتكز على التقرير الذي صدر عن البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لتقييم الخسائر والحاجات".
واعرب الرئيس عون عن دعمه الاهداف الاستراتيجية الواردة في "اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار"، لاسيما الاصلاح ومحاربة الفساد والمساءلة".
وأبلغ الرئيس عون المجتمعين "ان الرسالة التي وجهها الى مجلس النواب ودعا فيها النواب الى اتخاذ موقف واضح بشأن التدقيق الجنائي لقيت تأييد المجلس الذي اصدر قرارا بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون اي عائق او تذرع بسرية مصرفية".
واعتبر رئيس الجمهورية "ان هذا التدقيق سيمكن من معرفة كل دولار انفق او سينفق في لبنان ما يحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي ولاسيما الدول المانحة". ورحب ب"إنشاء صندوق مالي لإعادة اعمار ما تضرر بعد انفجار المرفأ ومساعدة المتضررين"، محددا الاولوية لإصلاح المساكن والمدارس والمستشفيات وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع.
تابع
الأكثر قراءة
بعد انخفاضه السريع أمس.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق السوداء
10:06 | 2020-12-01
01/12/2020 10:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن إحباط محاولة لاغتيال نصرالله.. ضربة إسرائيلية قبل 20 كانون الثاني؟
Lebanon 24
بعد الحديث عن إحباط محاولة لاغتيال نصرالله.. ضربة إسرائيلية قبل 20 كانون الثاني؟
06:40 | 2020-12-01
01/12/2020 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار وبرق ورعد.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وبرق ورعد.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
11:26 | 2020-12-01
01/12/2020 11:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت": عقوبات أميركية على "المركزي" وشبهات حول سلامة وشخصية كبيرة
Lebanon 24
"وول ستريت": عقوبات أميركية على "المركزي" وشبهات حول سلامة وشخصية كبيرة
09:30 | 2020-12-01
01/12/2020 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة قاتلة زوجها تنهار في المحكمة.. وهذا ما كشفته عن الجريمة
Lebanon 24
الفنانة قاتلة زوجها تنهار في المحكمة.. وهذا ما كشفته عن الجريمة
15:00 | 2020-12-01
01/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
21:20 | 2020-12-01
"قوى الأمن" تعمم صورة مفقود.. هل تعرفون عنه شيئاً؟
20:58 | 2020-12-01
الجيش: زورق معاد خرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة
20:55 | 2020-12-01
العين على مؤتمر باريس لدعم لبنان.. هل ستستفيد الحكومة من المساعدات؟
20:49 | 2020-12-01
مدارس المبرات في علي النهري لم تلتزم بقرار الاقفال.. والبلدية توضح
20:49 | 2020-12-01
"كورونا" يواصل تقدّمه في العديد من المناطق.. إليكم التفاصيل
20:30 | 2020-12-01
المحكمة الدولية تعلن موعد النطق بالعقوبة في قضية عياش وآخرين
فيديو
حجبت عنها الرؤية داخل الطائرة.. وهكذا انتقمت منها! (فيديو)
Lebanon 24
حجبت عنها الرؤية داخل الطائرة.. وهكذا انتقمت منها! (فيديو)
15:00 | 2020-12-01
01/12/2020 21:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تخطّط لإنتاج 300 "روبوت" لتطهير الأماكن المزدحمة! (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تخطّط لإنتاج 300 "روبوت" لتطهير الأماكن المزدحمة! (فيديو)
15:00 | 2020-12-01
01/12/2020 21:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)
Lebanon 24
"نابولي" يكرّم مارادونا برباعية في مرمى "روما"! (فيديو)
18:00 | 2020-11-30
01/12/2020 21:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact