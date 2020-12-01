هذا ما تبلّغته "الخارجية" من سفير لبنان بنيجيريا بشأن البحارة اللبنانيين المخطوفين

تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان في نيجيريا، حسام دياب، أنّ باخرة بضائع لبنانية كانت تعرضت للخطف من قبل قراصنة عند سواحل نيجيريا خلال رحلتها إلى الكاميرون.

وأشارت الوزارة إلى أنّه "وفيما أعاد الخاطفون الباخرة مع بحارين اثنين من الكاميرون، فإنّه لا يزال هناك 8 بحارة مخطوفين منهم 3 لبنانيون، ويتابع السفير دياب الموضوع بكل دقائقه مع المعنيين سيما في البحرية النيجيرية".