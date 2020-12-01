خلية الازمة في قضاء زغرتا: 24 حالة ايجابية

أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، "تسجيل 24 حالة ايجابية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:



زغرتا: 12

مجدليا: 2

رشعين: 2

علما: 2

كفرياشيت: 1

كفرحورا: 1

ارده: 1

الفوار: 2

الجديدة: 1".



وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية".



وجددت تأكيدها على "تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".