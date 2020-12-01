لبنان

بين المركزي والحكومة والمجلس النيابي.. من يأخذ قرار رفع الدعم؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-12-2020 | 14:20
A-
A+
Doc-P-770932-637424294576780509.jpg
Doc-P-770932-637424294576780509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في إطار البحث في عملية رفع أو ترشيد الدعم عن المواد الأساسية الغذائية والمحروقات والأدوية من قِبل مصرف لبنان ، تُعقد هذا الأسبوع عدة إجتماعات نيابية ومالية للغرض عينه. وفي هذا السياق علم "لبنان 24" بأن إجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان لن يستطيع إتخاذ أي قرار برفع الدعم ولن يستطيع اللجوء الى التصويت على رفع الدعم والسبب هو إنسحاب عضو المجلس المركزي مدير عام الإقتصاد محمد أبو حيدر من الجلسة اذا طُرح التصويت على رفع الدعم، وبإنسحاب أبو حيدر يفقد الإجتماع قانونيته ونصابه وذلك بسبب إستقالة مدير عام المالية آلان بوفاني وعدم حضوره إجتماعات المجلس المركزي، حيث أن النظام الداخلي يفرض حضور أحد المديرين إما الإقتصاد وإما المال.
 
 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:20 | 2020-12-01
20:58 | 2020-12-01
20:55 | 2020-12-01
20:49 | 2020-12-01
20:49 | 2020-12-01
20:30 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website