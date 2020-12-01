بين المركزي والحكومة والمجلس النيابي.. من يأخذ قرار رفع الدعم؟

في إطار البحث في عملية رفع أو ترشيد الدعم عن المواد الأساسية الغذائية والمحروقات والأدوية من قِبل مصرف لبنان ، تُعقد هذا الأسبوع عدة إجتماعات نيابية ومالية للغرض عينه. وفي هذا السياق علم "لبنان 24" بأن إجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان لن يستطيع إتخاذ أي قرار برفع الدعم ولن يستطيع اللجوء الى التصويت على رفع الدعم والسبب هو إنسحاب عضو المجلس المركزي مدير عام الإقتصاد محمد أبو حيدر من الجلسة اذا طُرح التصويت على رفع الدعم، وبإنسحاب أبو حيدر يفقد الإجتماع قانونيته ونصابه وذلك بسبب إستقالة مدير عام المالية آلان بوفاني وعدم حضوره إجتماعات المجلس المركزي، حيث أن النظام الداخلي يفرض حضور أحد المديرين إما الإقتصاد وإما المال.