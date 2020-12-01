طوني فرنجية: عدم اعتماد بطاقة دعم للأسر الأكثر فقراً جريمة موصوفة

غرد النائب طوني فرنجية عبر حسابه على "تويتر": "‏عدم اعتماد بطاقة دعم للأسر الأكثر فقرا (أكثر من 50% من اللبنانيين) جريمة موصوفة يستفيد منها التجار والمهربون والأثرياء. وفي ذلك إمعان في السياسات السابقة التي قضت على معظم مدخرات اللبنانيين، كما فيه نية مشبوهة واضحة للقضاء على ما تبقى من احتياط. وكل البطولات مجرد أوهام".