وفاة رقيب في الجيش بكورونا.. ورصاص اثناء التشييع!

أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال عن سماع اطلاق رصاص كثيف في منطقه المحمرة في عكار تبين انه ناتج عن تشييع رقيب في الجيش اللبناني توفي فجر اليوم جراء تدهور حالته الصحية نتيجة اصابته بفيروس كورونا.