حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان!

أعلنت بلدية ابل السقي في بيان " تسجيل حالة وفاة واحدة في البلدة بسبب فيروس كورونا وانه لم يسجل أية حالة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل خمس حالات شفاء.

وذكرت البلدية بـ"ضرورة التقيد بشروط الوقاية وأهمها إلزامية وضع الكمامة".

