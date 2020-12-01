لبنان

لجنة الازمات في قضاء الكورة: 15 حالة ايجابية جديدة

Lebanon 24
01-12-2020 | 15:39
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أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية "تسجيل 15 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :

النخلة وحارة الخاصة: 2
راسمسقا: 1
أميون:1
بتوراتيج:6
برغون:1
كفرحزير:1
كوسبا:2
قيد التحقق:1".

ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل، والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة ". كما ناشدت المصابين " وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية "متمنية لهم الشفاء العاجل" .
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