لجنة الازمات في قضاء الكورة: 15 حالة ايجابية جديدة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية "تسجيل 15 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :



النخلة وحارة الخاصة: 2

راسمسقا: 1

أميون:1

بتوراتيج:6

برغون:1

كفرحزير:1

كوسبا:2

قيد التحقق:1".



ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل، والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة ". كما ناشدت المصابين " وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية "متمنية لهم الشفاء العاجل" .