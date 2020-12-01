لبنان

توقيف مروج مخدرات في دوحة عرمون.. هذا ما عثر معه

Lebanon 24
01-12-2020 | 15:44
A-
A+
Doc-P-770949-637424344637135302.jpg
Doc-P-770949-637424344637135302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:


"بتاريخ 26/11/2020، توافرت معلومات لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي عن شخص يشتبه بترويجه المخدرات في محلة دوحة عرمون.
على الفور انتقلت دورية من الفصيلة المذكورة، وعملت على توقيفه بعد مطاردته، ويدعى:
-ع. أ. (مواليد عام 1998، سوري) حسب أقواله.
بتفتيشه، عثر معه على كمية من مادتي "هيرويين" و"ترامادول". كما ضبط في داخل منزله على كمية من المخدرات مقسمة في مظاريف.
أحيل الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:20 | 2020-12-01
20:58 | 2020-12-01
20:55 | 2020-12-01
20:49 | 2020-12-01
20:49 | 2020-12-01
20:30 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website