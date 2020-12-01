توقيف مروج مخدرات في دوحة عرمون.. هذا ما عثر معه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 26/11/2020، توافرت معلومات لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي عن شخص يشتبه بترويجه المخدرات في محلة دوحة عرمون.

على الفور انتقلت دورية من الفصيلة المذكورة، وعملت على توقيفه بعد مطاردته، ويدعى:

-ع. أ. (مواليد عام 1998، سوري) حسب أقواله.

بتفتيشه، عثر معه على كمية من مادتي "هيرويين" و"ترامادول". كما ضبط في داخل منزله على كمية من المخدرات مقسمة في مظاريف.

أحيل الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص".