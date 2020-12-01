خطف باخرة بين نيجيريا والكاميرون على متنها 3 لبنانيين.. إليكم التفاصيل كاملة

وبحسب "المركزية"، كانت تبلغت وزارة الخارجية والمغترين من السفير في نيجيريا حسام دياب ان الباخرة التجارية التي فقدت بين الكاميرون ونيجيريا تعرضت للخطف. وفيما اعاد الخاطفون الباخرة مع بحارين اثنين من الكاميرون لا يزال ثمانية بحارة، بينهم ثلاثة لبنانيين مخطوفين.
وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه تابع اتصالاته لجلاء مصير الباخرة.
ويتابع السفير دياب الموضوع بكل تفاصيله مع قنصل لبنان الفخري في الكاميرون والمعنيين لا سيما في البحرية النيجيرية للتقصي عن مصير الباخرة .
وعلم انه تم استئجار الباخرة من قبل شركة نفط لنقل بضائع من منطقة قريبة من كروس ريفر _ لاغوس إلى الكاميرون.