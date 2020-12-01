لبنان

خطف باخرة بين نيجيريا والكاميرون على متنها 3 لبنانيين.. إليكم التفاصيل كاملة

Lebanon 24
01-12-2020 | 15:50
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن اختطاف باخرة تجارية منذ عدة ايام في منطقة بحرية بين نيجيريا والكاميرون وعلى متنها 3 لبنانيين يشغلون منصب القبطان والمساعد والميكانيكي.
 
 
وأشار المراسل الى أن "الباخرة المخطوفة كانت تقوم برحلة بحرية بين نيجيريا والكاميرون حيث تعرضت لها باخرة قراصنة وقامت بخطفها وما زال مصير الركاب غير معروف". 
 
 

وبحسب "المركزية"، كانت تبلغت وزارة الخارجية والمغترين من السفير في نيجيريا حسام دياب ان الباخرة التجارية التي فقدت بين الكاميرون ونيجيريا تعرضت للخطف. وفيما اعاد الخاطفون الباخرة مع بحارين اثنين من الكاميرون لا يزال ثمانية بحارة، بينهم ثلاثة لبنانيين مخطوفين.  

وكان  وزير الخارجية والمغتربين  في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه تابع اتصالاته لجلاء مصير الباخرة. 

ويتابع السفير دياب الموضوع بكل تفاصيله مع  قنصل لبنان الفخري في الكاميرون والمعنيين لا سيما في البحرية النيجيرية للتقصي عن مصير الباخرة . 

وعلم انه تم استئجار الباخرة من قبل شركة نفط لنقل بضائع من منطقة قريبة من كروس ريفر _ لاغوس إلى الكاميرون. 

 

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