خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل تعلن عن حالات جديدة

أعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، في تقريرها اليومي، عن تسجيل:

سبع حالات جديدة (4 في عديسة و3 في الصوانة)، وحالة وافدة الى بلدة عديسة، و12 حالة شفاء (7 في قبريخا و4 في عديسة و2 في القنطرة).

واشارت الى ان عدد المصابين في قرى الاتحاد، منذ بداية الازمة حتى تاريخه، هو 644 إصابة و474 حالة شفاء و20 حالة وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 121 حالة مصابة مؤكدة مخبريا ( 113 منها قيد الحجر المنزلي و 8 حالات في المستشفى).