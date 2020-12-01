رقم هائل لحالات كورونا في عكار بيوم واحد.. الاعلى منذ بدء الجائحة!

سجل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار 70 إصابة جديدة، وهو الرقم الاعلى المسجل في يوم واحد في عكار منذ بدء الجائحة، بالاضافة الى حالتي وفاة و32 حالة شفاء.



ووفق هذه المستجدات ، بات العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم: 2826 مصابا.



الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 532 حالة.





اما اجمالي حالات الشفاء المسجلة: 2248 حالة.





في حين بلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 552 حالة.



كما بلغ عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بدء الأزمة: 52 حالة.



وتوزعت الإصابات المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على البلدات والقرى التالية:

رحبة 9، ببنين 7، عكار العتيقة5، حلبا4، السنديانة4، فنيدق 3، ذوق الحصنية2،جديدة القيطع2،بزبينا2،برقايل2،القبيات2،الشيخ محمد2، السماقية2، اكروم 2، وادي خالد2.



واصابة واحدة في بلدات :شربيلا، عندقت، عين الزيت، كفرحرة، مشتى حسن، وادي الجاموس، التليل، بزال، ذوق الحبالصة، تلحياة، القليعات، العريضة، الشيخ طابا، السهلة،الجديدة،اكروم، شدرا، القرنة، برج العرب ، عيدمون والعوادة.