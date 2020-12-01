إشكال وإطلاق نار في منطقة الزاهرية- طرابلس

أفاد مراسل "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي في منطقة الزاهرية في طرابلس بين المدعو "ص.ص." والمدعو "ع.ق."، حيث أقدم الأول على إطلاق النار من مسدس حربي على الثاني فأصيب على إثرها بطلقات نارية في يده، نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت المصادر لـ"لبنان 24" بأنّ سبب الإشكال يعود لفرض خوّة في ما بينهم.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى مكان الإشكال وعملت على تطويقه.

وعمل الجيش اللبناني على مداهمة محل يملكه الأول في منطقة التبانة من دون العثور عليه.