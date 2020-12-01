لبنان

كم بلغت أعداد السجناء المصابين بكورونا حتى الآن؟

Lebanon 24
01-12-2020 | 17:51
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صدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقت العامة البلاغ التالي:

 في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

تم تشخيص /578/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء /1807/ فحوصات (PCR) للنزلاء، من ضمنها /6/ حالات إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني إلى /566/ حالة من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.
في سجن البترون، ان جميع السجناء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /21/، تماثلوا للشفاء.
في سجن نساء بعبدا، تبين وجود حالة واحدة.
في سجن جبيل، وبعد اجراء فحوصات (PCR) تبين وجود /5/ حالات ايجابية.
في سجن زحلة، توجد حالتان تعاني من عوارض طفيفة، إنما وضعها مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم /237/، فقد تماثلوا للشفاء.
في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود حالة إيجابية واحدة، فيما شُفيت/7/ حالات.
أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) –خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة- وتبيّن وجود /4/ حالات إيجابية.
نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.
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