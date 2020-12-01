جريح من الجيش إثر انفجار قنبلة بحقل رماية في الطيبة

انفجرت قنبلة داخل حقل للرماية للجيش اللبناني في بلدة الطيبة - قضاء بعلبك، ما أدى إلى إصابة عسكريّ بجروح بليغة في ساقه، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.