لبنان

جريح من الجيش إثر انفجار قنبلة بحقل رماية في الطيبة

Lebanon 24
01-12-2020 | 18:26
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انفجرت قنبلة داخل حقل للرماية للجيش اللبناني في بلدة الطيبة - قضاء بعلبك، ما أدى إلى إصابة عسكريّ بجروح بليغة في ساقه، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
 
 
 
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