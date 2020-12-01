طلاب "القوات": للحفاظ على العملية الديمقراطية في الجامعة اليسوعية

أسفت مصلحة الطلاب في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، "للحادث الذي وقع اليوم أمام حرم هوفلين، إذ بدأت بعض الحركات الاستفزازية منذ ساعات الصباح الأولى ولم تنته إلا بإشكال حين تعرض أحد الطلاب للضرب على يد مجموعة لحزب الله من خارج الجامعة، ما دفع بطلاب "القوات" إلى الدفاع عن أنفسهم. وقد تطور الأمر إلى إشكال بين الطلاب الموجودين في الجامعة والمجموعة الغريبة عن الجامعة".



وشددت على "التعامل برقي والحفاظ على العملية الديمقراطية في الجامعة اليسوعية لاستكمال مرحلة الانتخابات في اليومين المقبلين".





كما وضعت المصلحة "هذا الإشكال بعهدة القوى الأمنية لتتدخل فورا منعا لوقوع أي إشكال آخر، وتطلب منها بسط سيطرتها والحفاظ على أمن جميع الطلاب".