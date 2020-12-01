لبنان

"كورونا" يواصل تقدّمه في العديد من المناطق.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-12-2020 | 20:49
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يواصل فيروس "كورونا" المستجد تقدّمه في العديد من المناطق اللبنانية، وذلك وسط تسجيل 1511 إصابة جديدة على صعيد لبنان، اليوم الثلاثاء، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للحالات إلى 129414.
 
وأعلنت خلية الأزمة في قضاء المنية - الضنية "تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى أنّ الإصابات توزعت على بلدات وقرى القضاء على الشكل التالي: بخعون 11، بقرصونا 10، المنية 6، عاصون 3 وإيزال إصابة واحدة".
 
بدورها، سجلت خلية الازمة في بلدية مركبتا - قضاء المنية الضنية، "اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"، وطالبت "الاهالي التزام الحجر المنزلي والتدابير الوقائية والصحية، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".
 
كذلك، سجل قضاء بنت جبيل 8 إصابات جديدة بـ"كورونا" توزعت كالاتي: رميش 2، شقرا 2، عيترون 1، برعشيت 1، خربة سلم 1 وفرون 1".
 
 
من جهته، أعلن رئيس بلدية العباسية في قضاء صور علي عزالدين في بيان، "شفاء 30 شخصاً كانوا أصيبوا بفيروس كورونا مؤخرا في البلدة، حيث تمت معالجتهم في الحجر الصحي بعد رعاية تامة من وزارة الصحة ووحدة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور".
 
 
إلى ذلك، سجلت بلدية مشحا، إصابة إيجابية جديدة من أبناء البلدة، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلدة 13.
 
 
بدوره، أشار رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق في بيان، الى أن "فحوصات الـPCR التي أجريت في مدينة بعلبك أثبتت إصابة 121 مواطناً من أصل 407 عينات". 

وتمنى على الأهالي "الإلتزام بتوصيات وزارة الصحة العامة، والإمتناع عن إحياء المناسبات الاجتماعية، فلم يعد هناك أسرة شاغرة في غرف العناية الفائقة في المستشفيات، وفصل الشتاء ينذر بالمزيد من الحالات، وقد قيل درهم وقاية خير من قنطار علاج".
 

كذلك، أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل في بيان، "تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أنه "يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات".




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