إغلاق دائرة صور في "كهرباء لبنان" بعد اصابة احد الموظفين

أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" - دائرة صور، عن "اغلاق الدائرة بعد اصابة احد الموظفين بفيروس كورونا، وذلك بناء لتوصيات طبابة قضاء صور، على ان يُستأنف العمل صباح الاثنين في 7 الحالي".