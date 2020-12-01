لبنان

بيان هام من قوى الأمن.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
01-12-2020 | 20:05
A-
A+
Doc-P-771019-637424500394827524.jpg
Doc-P-771019-637424500394827524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على موقع "تويتر"، عن "ارتفاع نسبة شكاوى العنف الأسري الواردة اليها منذ بداية جائحة كورونا"، داعية الى "التبليغ على الرقم 1745 في حال التعرض أو مشاهدة أي حالة عنف أسري".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن للبنانيين: أقفلوا سياراتكم بإحكام قبل مغادرتها ولا تتركوا أغراضا ظاهرة
lebanon 24
02/12/2020 00:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بهذه الكلمات.. قوى الأمن هنأت اللبنانيين بالاستقلال
lebanon 24
02/12/2020 00:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
928 محضر ضبط.. قوى الأمن تنبه اللبنانيين: مستمرون بالتشدد لارتداء الكمامة
lebanon 24
02/12/2020 00:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن: لم نستخدم الغاز المسيل للدموع في التحركات أمام مصرف لبنان
lebanon 24
02/12/2020 00:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:06 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2020-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:45 | 2020-12-02
00:28 | 2020-12-02
00:19 | 2020-12-02
00:10 | 2020-12-02
00:08 | 2020-12-02
00:04 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website