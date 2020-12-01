بيان هام من قوى الأمن.. ماذا جاء فيه؟

أعلنت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على موقع "تويتر"، عن "ارتفاع نسبة شكاوى العنف الأسري الواردة اليها منذ بداية جائحة كورونا"، داعية الى "التبليغ على الرقم 1745 في حال التعرض أو مشاهدة أي حالة عنف أسري".